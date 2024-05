Mãe de três! Conheça os filhos de Carol Celico, ex-esposa de Kaká

Carol Celico virou mamãe pela terceira vez na última quarta-feira, dia 15, por isso, lembre um pouco de todos seus filhos. A influenciadora foi casada com o ex-jogador de futebol, Ricardo Izecson dos Santos Leite, conhecido como Kaká.

Carol teve dois filhos, Luca e Isabella, durante seu casamento com Kaká. Os dois se casaram em 2005 e deram um fim no relacionamento em 2015.

O pequeno da vez é Rafael, recém chegado na família, fruto do casamento de Carol com Eduardo Scarpa. O anúncio do nascimento aconteceu na quinta-feira, dia 16, através das redes sociais da socialite e do marido. Na legenda, eles se declaram para o filho:

Rafael | 15.5.24

O dia que mudou nossas vidas para sempre! Já te amamos tanto, nosso filho amado. Que Deus te abençoe a cada passo do caminho nessa vida que nos foi presenteada, com muita saúde, propósito e amor!

Vale lembrar que Carol e Eduardo estão juntos desde 2016 e esse é o primeiro filho deles juntos. Quanta fofura!