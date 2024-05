Luciana Gimenez e Mick Jagger se reencontram em formatura do filho, Lucas Jagger

Dia de comemoração! Por meio das redes sociais, Luciana Gimenez mostrou detalhes do dia de formatura de Lucas Jagger.

A apresentadora compartilhou momentos ao lado do ex, Mick Jagger. Na legenda, colocou o orgulho dos papais:

Lucas, te amamos!

Publicando mais detalhes do dia especial do filhote na New York University, ela o mostrou em várias ocasiões. Até quando o nome dele foi chamado, Luciana gravou e postou.

Antes mesmo da entrega do diploma começar, Gimenez já estava curtindo o dia. Como era muita emoção, os seguidores não poderiam ficar de fora. Ao longo da última quinta-feira, dia 16, a apresentadora mostrou a roupa, maquiagem e dançou enquanto esperava a hora da festa.