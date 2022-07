Fernanda Paes Leme relembra ficada no casamento de Angélica: - Peguei o buquê e o Rogério Flausino

13/07/2022 | 09:10



Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank receberam Angélica no podcast Quem Pode, Pod. O episódio foi ao ar na noite da última terça-feira, dia 12, e teve muitas revelações e brincadeiras.

Em certo momento da conversa, Angélica falou do seu casamento com Luciano Huck e trouxe uma lembrança na cabeça de Fernanda Paes Leme. Sem rodeios, a atriz relembrou que pegou o buquê e ficou com Rogério Flausino, do Jota Quest, no camarim do grupo.

- Você falou dos seus 18 anos de casada. Eu fiquei noiva, mas quem pegou o buquê do seu casamento fui eu! O casamento da Angélica e do Luciano Huck parou o país e dentro desses 1500 convidados, estava eu, nos meus 20 e poucos anos, recém-chegada ao Rio de Janeiro. Eu peguei e uma parte do buquê foi pra Ju [Juliana] Knust, começou.

E, continuou:

- Logo depois ela morou com alguém, ela casou. E tem outra coisa: eu peguei o buquê e o Rogério Flausino no seu casamento.

Angélica então interrompeu a amiga e informou que já sabia do caso, mas achou que não poderia falar. FePa respondeu:

- Não, aqui a gente fala tudo. Eu só pego as pessoas no auge. Amor, a gente está noivo, mas é passado, garantiu.