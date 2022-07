CPI da Alemanha sobe 7,6% na comparação anual em junho

13/07/2022 | 07:20



A taxa de inflação anual da Alemanha desacelerou em junho, confirmando a primeira estimativa, pois houve uma pausa devido a intervenções temporárias do governo. De acordo com os dados finais divulgados pelo escritório de estatísticas alemão Destatis na quarta-feira, 13, os preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiram 7,6% na comparação anual em junho (medido pelos padrões nacionais). O resultado veio em linha com a previsão de economistas em pesquisa do Wall Street Journal. Em maio, o CPI havia subido 7,9%, registrando a maior leitura desde dezembro de 1973.

Os preços subiram 8,2% no ano pelos padrões harmonizados da União Europeia. Mês a mês, os preços ao consumidor subiram 0,1% pelos padrões nacionais e caíram 0,1% pelos padrões harmonizados da UE, ambos em linha com as previsões de economistas consultados pelo The Wall Street Journal. Fonte: Dow Jones Newswires.