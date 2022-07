Estado oferece 50 mil vagas de capacitação profissional on-line

Renan Fonseca

12/07/2022



O governo do Estado abriu mais de 50 mil vagas para cursos on-line de capacitação profissional em áreas e habilidades em alta no mercado de trabalho, como gestão, idiomas e tecnologia da informação. No total, serão oferecidos 13 cursos com 80 horas de duração cada, disponíveis gratuitamente para jovens e adultos a partir de 16 anos domiciliados em uma das 645 cidades do Estado de São Paulo. Além dos cursos virtuais, a plataforma possui inscrições abertas para aulas presenciais em Santo André e São Bernardo.

As oportunidades de aprendizagem são disponibilizadas por meio do Programa Via Rápida, plataforma do governo paulista que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional visando melhorar a capacitação dos moradores, para haver mais oportunidades de emprego e geração de renda. O estudo é feito utilizando a plataforma da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) por trilhas de aprendizado e aulas previamente gravadas.

Para se inscrever, basta acessar o site do Programa Via Rápida, no endereço https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/home, e fazer o cadastro na aba cursos virtuais na página inicial. Durante o processo é necessário informar o CPF (Cadastro de Pessoa Física), nome, e-mail e uma senha, o que já habilita o interessado a iniciar o curso. O certificado será entregue aos alunos com ao menos 75% de presença nas aulas até o fim do aprendizado.

Os cursos atualmente disponíveis são gestão administrativa, planejamento empresarial; espanhol; finanças na empresa; espanhol para recepção; auxiliar de controle, produção e estoque; gestão de pessoas; organização de eventos; lógica de programação; banco de dados; desenvolvimento web; e desenvolvimento mobile.

PRESENCIAL

A modalidade para cursos feitos em que a presença física é requerida pode ser encontrada na aba cursos presenciais na mesma página inicial. Após a inscrição, é feita a seleção dos interessados e, logo após, A convocação dos candidatos para a formação das turmas selecionadas pelo programa de participação nos cursos.

Em Santo André, os cursos oferecidos pela Univesp são motorista de veículos de passageiros; básico em computação – Windows e Office; e lógica de programação. Já em São Bernardo, as oportunidades oferecidas são segurança em instalações e serviços com eletricidade; segurança no trabalho em altura; básico em organizações de eventos presenciais e digitais; e técnicas básicas de patchwork.

Os cursos de marketing digital em redes sociais e e-commerce e formação básica em jardinagem estão disponíveis em ambos os municípios. Mais informações sobre datas, locais e horários serão informadas após a conclusão do processo.