Governo publica 21 nomeações de diretores e adjuntos na Saúde

12/07/2022 | 07:21



O governo federal publicou nesta terça-feira, 12. nomeações e designações para cargos no Ministério da Saúde. A maioria dos titulares escolhidos irá ocupar cargos de diretor e secretários adjuntos. Uma das nomeações é de Alexandre Falcão Corrêa para exercer o cargo de diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.

Também foram nomeados Carlos Scherr, como diretor do Instituto Nacional de Cardiologia da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, e Germana Lyra Bähr, como diretora do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia da mesma secretaria, além de Paulo Tiago Almeida Miranda, para chefiar a assessoria especial de Assuntos Parlamentares da pasta.

As nomeações constam de portarias assinadas pela Casa Civil da Presidência da República e publicadas no Diário Oficial da União (DOU).