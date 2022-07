Obituário - 12 de julho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/07/2022 | 01:00



JOÃO VIZINTIM

(São Bernardo, 5-1-1923 – 7-7-2022)

João Vizintim, referência histórica do Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Foi entrevistado por “Memória” em 2019. Com o Sr. Joanin aprendemos:

¦ A represa encobriu o bar e restaurante de João Cavinato (o João da Ponte) e a primeira capela de São João. Todo esse trecho do Caminho do Mar foi encoberto pelas águas.

¦ O antigo Centro de Riacho Grande ficou submerso. Ali eu havia participado de uma festa, ainda menino.

¦ Quando as águas começaram a subir, os pés de araçás começaram a ser encobertos. Para pegar araçá a gente usava caixotes de cebola como barquinhos...

Joanin Vizintim era filho de Pedro Vizintim e dona Victória. Casado com dona Isabel, o casal teve os filhos Hilário (que o acompanhou na entrevista à “Memória”, realizada na cantina do Aldo Rosa), Ana Maria, Marcia e Rosana.

Sr. Joanin parte aos 99 anos. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides. A missa de sétimo dia será celebrada quinta-feira (dia 14 de julho), às 19h, na igreja-matriz Nossa Senhora da Assunção, no bairro Assunção, em São Bernardo.



SANTO ANDRÉ

Domenica Costa Gonzales, 96. Natural de Laranjal Paulista. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Angelina Fumagalli Pereira, 93. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José de Barros Filho, 91. Natural de Afrânio (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastiana Rosa de Jesus Henrique, 91. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Gilberto Blas Bifulco, 89. Natural de São Paulo, Capiutal. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6. Memorial Phoenix.

Júlio Toshitada Maeda, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Expedito José de Lemos, 82. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irma Pinto Neves, 81. Natural de Tambaú (São Paulo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes Salvalágio Amantini, 80. Natural de Boracéia (São Paulo). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Marinho, 75. Natural de Lupércio (São Paulo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elita Souza Roque de Jesus, 68. Natural de Jequié (Bahia). Residia no Jardim Casa Grande, Parelheiros, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Parque dos Girassóis.

Marcos Roberto Fernandes, 51. Natural de Lavínia (São Paulo). Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Professor. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Eliene Cardoso da Costa, 42. Natural de Uauá (Bahia). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

João Freitas, 100. Natural de Dourado (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Rosa Alexandre, 91. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Thereza Viezzer Pelosini, 90. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Pedro Zoboli, 88. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Edite Alexandre da Silva, 86. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Memorial Phoenix.

Maria Peixoto, 86. Natural de Corinto (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Loretta Carvalho, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Matilde Turibio Sartori, 84. Natural do Estado de São Paulo. Residia em Mongaguá (São Paulo). Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Sidenisio Modesto da Silva, 81. Natural de Getulina (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Baeta.

Antonio Abdo Miguel, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Ramon Marto Morales, 88. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

José Carlos, 79. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Neide de Ebiasse Serafim, 79. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Juliana Marta Carkanyi de Oliveira, 78. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Sylvio Gonçalves de Souza, 75. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Edson Paulo Prudente, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Ana Maria Moratti, 70. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28 de junho. Cemitério de Vila Euclides.

José Luiz Diniz, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Marco Antonio Bernardi, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Bottura, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Rejane Ferreira da Silva, 45. Natural de Maraial (Pernambuco). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Leonilda de Antonio Azevedo, 91. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 6. Crematório Vila Alpina.

Sonia Maria Rufato Lopes, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edson Ribeiro de Camargo, 63. Natural de Uraí (Paraná). Residia no Jardim São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jéssica Leandro de Farias Santos, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Mauá. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Rodrigues Francelino de Souza, 77. Natural de Ibotirama (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Hélio da Silva Francioni, 70. Natural de Tubarão (Santa Catarina). Residia no Centro de Diadema. Dia 6, em São Bernardo. Vale da Paz.

Ana Soares de Carvalho, 69. Natural de Licínio de Almeida (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoelito Silva Santos, 69. Natural de Muritiba (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

José Lins de Oliveira Filho, 68. Natural de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria do Carmo Mendes Santos, 65. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lacerda Bibiano, 63. Natural de Malta (Paraíba). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

José de Oliveira Lucas, 61. Natural de Capela Nova (Minas Gerais). Residia no Jardim Vera Cruz, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério São Luiz, em Santo Amaro, Capital.

Rosângela Aparecida Franco, 48. Natural de Diadema. Residia na Vila Élida. Dia 6. Vale da Paz.

Roseli da Silva Souza, 41. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Lucas Magalhães Pereira, 28. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 6. Vale da Paz.

Lucas Alves de Jesus, 26. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio Joaninha. Dia 6. Vale da Paz.

Jefferson Bruno da Cruz Santos, 19. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Missionária. Dia 6. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.



M A U Á

Anna Uccella Lodovico, 100. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Deolinda Almeida de Matos, 93. Natural de Portugal. Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Matteo Baiamonte, 86. Natural da Itália. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

José Irineu Pereira, 76. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Eduardo Luiz Ferreira de Souza, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 27 de junho, sendo sepultado em 7 de julho. Cemitério São José.