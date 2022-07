Na praia, Britney Spears toma banho de chuva: Nunca fiz isso antes

10/07/2022 | 14:10



Desejo realizado! No último sábado, dia 9, Britney Spears finalmente pôde riscar um item de sua lista de desejos: tomar um banho de chuva na praia! A cantora compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece aproveitando o verão norte-americano para se refrescar.

No registro publicado no Instagram, ela surgiu em um biquíni de top tie dye com calcinha branca enquanto se banhava no mar e fazia diversas poses sensuais. Na legenda, a artista escreveu:

Na chuva? Literalmente? Na lista de desejos? Nunca fiz isso antes.