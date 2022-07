Sofia Liberato, filha de Gugu, é furtada nos Estados Unidos

10/07/2022 | 11:11



Sofia Liberato, uma das filhas de Gugu, usou as redes sociais para compartilhar um perrengue que passou enquanto viaja de carro com o namorado pelos Estados Unidos. O casal estava em Albuquerque, no Novo México, quando descobriu que todos os pertecens que estavam no carro sumiram.

Além das malas, os bandidos levaram mochilas com documentos, câmeras e celulares. Mais tarde, no entanto, Gabriel, namorado de Sofia, conseguiu localizar um dos crimonosos, que ainda estava com os pertences do casal. A polícia foi chamada, e os dois puderam seguir viagem.

- Graças a Deus não aconteceu nada, a gente conseguiu resgatar a maioria das coisas. E é isso, já estamos na estrada para Las Vegas e bora pra frente, disse Sofia, nos Stories.