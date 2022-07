Após cirurgia, Wesley Safadão aparece andando no hospital e tranquiliza fãs: Cada dia melhor

10/07/2022 | 10:11



Wesley Safadão segue focado em seu tratamento. E, como ele mesmo disse, está cada dia melhor. Recentemente, o cantor postou um vídeo nas redes sociais pra tranquilizar seu fãs e atualizá-los sobre o progresso de sua recuperação.

Nas imagens, o cantor aparece andando sem qualquer apoio, e com um grande sorriso no rosto, claro!

Na legenda, ele escreveu:

Por aqui cada dia melhor, obrigado por todas as orações e carinho de vocês!

Caso você esteja por fora, Wesley foi diagnosticado com uma hérnia discal na terceira e quarta vértebra lombar. O cantor se afastou dos palcos para fazer uma cirurgia, seguindo de um tratamento intensivo no hospital.

Após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas, Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos, por orientação médica. Diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal, ele permanecerá de repouso até uma nova avaliação médica, dizia um trecho do comunicado divulgado pela equipe de Safadão.