Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



10/07/2022 | 00:01



O Santo André perdeu, ontem, para o Nova Iguaçu por 2 a 1 e está matematicamente fora do Campeonato Brasileiro da série D.

O time andreense precisava da vitoria contra o clube fluminense para continuar com chances de classificação para a segunda fase da competição. Logo aos quatro minutos, o Santo André abriu o placar com Eder Paulista.

Com boas chances de classificação, o Novo Iguaçu foi para cima do time do Grande ABC e conseguiu empatar aos 16 minutos.

No segundo tempo, o time da casa conseguiu a virada em uma jogada de contra-ataque. Lucas foi o autor do segundo gol do Nova Iguaçu.

Depois, o Santo André tentou pressionar e o time fluminense conseguiu se segurar na defesa.

Com a derrota, o Santo André permanece na sexta colocação do grupo 7, com 12 pontos. Na última rodada, o Ramalhão encara o Pérolas Negras (RJ), no estádio Bruno Celso Daniel. A equipe pode chegar aos 15 pontos.

Caso vença na última rodada, o Santo André não conseguirá chegar ao G-4. O primeiro time na zona de classificação para a segunda fase é o Nova Iguaçu, com 17 pontos.