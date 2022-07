Juiz absolve réu que esfaqueou desafeto depois de ‘encoxada’ e socos

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



09/07/2022 | 11:52



Um homem de 32 anos foi absolvido pela Justiça de São Bernardo depois de esfaquear um desafeto com golpes na cabeça, no pescoço e no peito. Para o juiz Fernando de Barros Penteado, a ação foi em legítima defesa. De acordo com o processo, julgado em primeira instância na última terça-feira (5), o acusado estava em um bar quando a vítima teria pedido para ele pagar uma cerveja.

De acordo com os depoimentos à Justiça, a vítima teria “encoxado” o autor dos golpes de faca. Depois, o acusado levou um empurrão e um soco. Por volta das 23h30 do dia 13 de janeiro deste ano, a vítima procurou o autor para pedir desculpas. No entanto, segundo a ação, a vítima atingiu o autor do crime com uma cabeçada. Os dois começaram, posteriormente, a trocar socos na rua.

A vítima estava armada com uma faca, mas não conseguiu atingir o desafeto. Já o autor sacou outra faca e o golpeou. De acordo com a sentença, cinco golpes foram dados. O homem teve um dos pulmões perfurado e foi socorrido. Ele já se recuperou dos ferimentos. “Desta forma, ao reagir contra injusta agressão, ainda que mediante golpes de faca, o acusado se limitou a se defender, nos termos permitidos pela lei penal.

E mesmo que eventualmente não possa ser excluída a intenção homicida pelo acusado, a conduta remanesce dentro dos limites da legítima defesa, pois foi feito apenas o necessário e o moderado para fazer cessar a injusta e atual agressão”, disse o juiz em trecho da decisão. O MP (Ministério Público) denunciou o réu e pode entrar com recurso junto ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).