Maria Beltrão e Maria Cândida fazem dancinha no É de Casa: Anitta que se cuide

09/07/2022 | 11:11



Maria Beltrão e Maria Cândida viraram assunto nas redes sociais neste sábado, dia 9. As jornalistas e apresentadoras se animaram no É de Casa e acabaram fazendo uma dancinha ao vivo nos estúdios do programa.

Vale lembrar que é a primeira vez que Beltrão apresenta a atração. E olha que o público reagiu bem a essa animação da nova apresentadora. Nas redes sociais, os nomes das jornalistas foram parar nos assuntos mais comentados.

- Juntou eu e Maria Cândida, não é normal, não existe normalidade nesse encontro, brincou Beltrão.

- Anitta que se cuide, brincou Cândida.