Prefeituras oferecem atividades nas férias escolares de julho

09/07/2022



A partir deste final de semana, escolas do Grande ABC entram em período de recesso escolar. A região tem 363.521 estudantes matriculados em unidades da rede pública, sendo 202 mil em escolas municipais e 161 mil em escolas estaduais. O calendário de férias varia entre as cidades. Para unidades do Estado, o recesso se estenderá até 25 de julho. Esta data de volta às aulas vale também para alunos das redes municipais de São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Os estudantes de Mauá retornarão às escolas no dia 22 e de Santo André no dia 27. Nas escolas municipais de São Caetano, as turmas de Fundamental e Ensino Médio terão recesso entre 18 de julho e 1 º de agosto. Na Educação Infantil Integral as atividades serão mantidas durante todo o período, sem parada no calendário escolar. Em São Bernardo, as escolas municipais da região do pós-balsa permanecerão abertas para oferecer almoço aos alunos matriculados nas unidades.

Mauá manterá 11 unidades abertas para o atendimento de estudantes, com oferta de alimentação.



PROGRAMAÇÃO

A Prefeitura de Santo André preparou atividades especiais para o período de recesso escolar, pelo projeto Férias no Cesa (Centro Educacionais de Santo André). As 12 unidades promoverão, de 13 a 24 de julho, ações recreativas, culturais e educacionais, com jogos de tabuleiro, gincanas musicais, caça ao tesouro, cinema, entre outras atrações.

Em São Bernardo, a Secretaria de Cultura e Juventude preparou programação infantil, com destaque para a contação de história Rock para Pequenos, nos dias 13, 20 e 27 de julho, às 14h30, na Biblioteca MunicipalGuimarães Rosa (Av. João Firmini, 900, Assunção) e aulas de ballet clássico para crianças às quintas-feiras, às 10h30 e às 14h30, na Biblioteca Municipal Machado de Assis (Av. Araguaia, 284, Riacho Grande).

Na próxima semana, de terça-feira a domingo, das 13h30 às 17h, a Prefeitura de Diadema realizará atividades gratuitas no projeto Férias 2022. Espaços esportivos e culturais do município abrirão as portas para sediar jogos desportivos, oficinas de capoeira, gincanas, apresentações de teatro de fantoches, contação de histórias, dança, circo, entre outras opções. O Clube Mané Garrincha, a Praça CEU das Artes, do Serraria e o Centro Cultural Vladimir Herzog estão entre os locais que receberão as atividades.