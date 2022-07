Grazi Massafera muda visual e ganha elogio empolgado de Mariana Goldfarb

09/07/2022 | 09:10



Não é porque um relacionamento acabou que a amizade precisa também se encerrar! Alguns famosos mantêm os bons laços de amizade não só com ex companheiros, mas também com o ex de seu atual e vice-versa.

Mariana Goldfarb e Grazi Massafera se dão bem apesar de manterem o mesmo ex: o galã Cauã Reymond! Recentemente, a atriz mudou o visual e recebeu um comentário empolgago de Goldfarb na publicação.

Sabe aquelas amigas que adoram enaltecer a sua beleza? Na legenda, ela escreveu:

Que isso, seguido de um coração.

Tem como não amar essas duas?