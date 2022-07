Paço de Santo André entrega itens de inverno em comunidade

Lorena S. Ávila

Do Diário do Grande ABC



09/07/2022 | 08:11



A Prefeitura de Santo André e o Fundo Social de Solidariedade realizaram ação da Campanha do Agasalho na comunidade Morro do Kibon na tarde desta sexta-feira (8). Durante o evento foram distribuídos 10 mil itens organizados em 350 kits inverno, com peças de roupas feminina, masculina, infantil e um brinquedo. Moradores receberam ainda cobertores e sapatos.

A ação beneficiou 350 famílias que vivem no bairro Sítio Cassaquera. O prefeito Paulo Serra (PSDB) esteve no local para conversar com os moradores e realizar a entrega das doações. “Nosso foco é mostrar que podemos levar mais qualidade de vida e apoio do Poder Público para as pessoas em situação de vulnerabilidade”, disse Serra.

Para Eunice Silva Barros, 62, a ação é muito importante e garante que seus três netos tenham mais roupas para se agasalhar. “Eu não tenho nenhuma renda, então é muito difícil conseguir comprar qualquer coisa. Aqui consigo pegar roupas bem conservadas e ajuda muito, principalmente para as crianças”, comenta.

Até junho foram coletadas mais de 150 mil objetos e a expectativa é chegar a 250 mil até o fim do ano. Contudo, segundo a coordenadora do programa Santo André Solidário, Denise Masselco, que auxilia na separação dos itens, existe um déficit de roupas masculinas e infantis. “Uma a cada cinco roupas que recebemos são de homens e sempre fazemos um apelo para ter mais doações de roupas de criança e bebê”, explica.

Antes de repassar a doação para as comunidades, o fundo social atende 117 entidades. Depois de atingirem as metas - as doações excedentes são entregues aos moradores. Para Ana Cláudia Fábris, presidente do fundo, o trabalho é emocionante. “Ver a conscientização das pessoas crescendo entorno da campanha mostra que esse é um trabalho conjunto dos munícipes e que precisamos um do outro”, disse Ana que assumiu o projeto em abril último.