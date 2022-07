Obituário - 07 de julho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/07/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Antonio Colito, 99. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marcílio da Cunha de Moraes, 93. Natural de Bragança Paulista. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastiana Colaço de Araujo, 93. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Lúcia Ferrara Pisciotta, 91. Natural da Itália. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

Bento Suvires Gea, 90. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Zelinda Antonietta Leone da Costa, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Jardim da Colina.

Nelson Rodolpho, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Elza Maria Pereira da Silva, 76. Natural de Aimorés (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton José do Carmo, 72. Natural de Guarani (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair Ramos da Silva, 71. Natural de São José dos Campos (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pedreiro. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antonio de Souza, 68. Natural de Salgueiro (Pernambuco). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Autônomo. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto Marchi, 67. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no Jardim Riviera, em santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Victoria Pelico Kokado, 83. Natural de Maracatu (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Valdemar Antonio Ferreira, 83. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Irene Zivachari de Carvalho, 79. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Laércio Gaspar, 77. Natural de Palmital (São Paulo). Residia no Jardim Angela, em São Paulo. Dia 1º, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Osmar Antonio Menucci, 68. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Nilce de Almeida Soares, 66. Natural de Naque (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Josenildo Santos Gualberto, 63. Natural de Ibirataia (Bahia). Residia no bairro do Finco, em São Bernardo. Auxiliar de produção. Dia 1º, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Carlos Alberto Morais, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Rosania das Graças Barbosa, 53. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Dirce Duarte Domenes, 95. Natural de Santo André. Residia no bairro Mauá. Dia 1º. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Helena Fernandes Menezes, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 1°. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Laerte Cuba Zanobia, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alaíde Pereira de Souza, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Alberto Anastácio, 60. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério das Lágrimas.



DIADEMA

Maria do Socorro Sousa Costa, 63. Natural de Tutóia (Maranhão). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º, em Diadema. Cemitério Parque dos Inadaiás, em Indaiatuba (São Paulo).



MAUÁ

Izabel Rodrigues da Silva, 99. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria Emília Ferreira, 64. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 1º, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Sandra Fernandes Marques Zandri Siena de Paula, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Elza Cardoso Coca, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São José.

João Miguel da Silva, 78. Natural de Timbaúba (Pernambuco). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

José Maria de Silveira, 73. Natural de Botelhos (Minas Gerais). Residia no bairro Suarão, em Itanhaém (São Paulo). Dia 1º. Cemitério São José.

Raimundo Pereira da Silva, 71. Natural de Angical (Bahia). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério São José.

José Maria Sposito, 68. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Jardim Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São José.

Marluce Maria dos Santos, 66. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia na Vila Marquesa, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Antonio Gomes dos Santos, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.