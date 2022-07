Mauá ganha na estreia da segunda fase do Rio Branco em Americana

Da Redação



06/07/2022 | 08:54



Único representante do Grande ABC na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, o quarto nível do futebol do Estado, o Mauá se deu bem na estreia da segunda fase da competição. A equipe da região foi a Americana, no Interior, e venceu o Rio Branco, por 1 a 0, gol de Lucas Rodrigues, nos acréscimos do segundo tempo, aos 49.

O Mauá é líder do Grupo B, com três pontos, mesma pontuação do Grêmio Prudente, que na sexta-feira havia feito 2 a 0 no XV em Jaú. O time de Prudente está na frente pelo saldo de gols (2 a 1).

Mesmo fora de casa o Mauá, que terminou a etapa de classificação na liderança do Grupo F, com 18 pontos, não se intimidou diante da equipe de Americana, segunda da Chave D, 19. Os interioranos criaram as melhores oportunidades, mas pecava nas conclusões. O Mauá se postava atrás e saia para os contra-ataques. Mas não conseguiram mexer no placar.

No segundo tempo o Mauá equilibrou o duelo, mas também falhava nas finalizações. Precisando dos três pontos para largar na frente do grupo, o Rio Branco pressionava. O Mauá se defendia e saia para o jogo. Assim, as chances eram para os dois lados, mas as duas equipes falhavam muito na finalização. Nos acréscimos o Mauá conseguiu um grande contra-ataque e aos 49 minutos abriu o placar. Bruno roubou a bola no campo de defesa e tocou para Lucas Rodrigues. O camisa 20 carregou, fez fila, passou por quatro defensores e bateu no canto direito do goleiro, a bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Na segunda rodada, no próximo sábado, o Mauá recebe no Pedro Benedetti o XV de Jaú, às 15h. Já o Rio Branco enfrenta o Grêmio, no Estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente, também às 15h.

As 16 equipes foram divididas em quatro grupos de quatro clubes cada. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final, disputadas em sistema de mata-mata. Os dois finalistas conquistam o acesso à Série A-3 do Campeonato Paulista.