Lideranças empresariais vão debater economia do futuro

Da Redação



05/07/2022 | 08:12



A Prefeitura de Santo André reúne amanhã CEOs, presidentes e diretores das maiores empresa da cidade no 4º Meeting Empresarial, que acontece no Cine Theatro Carlos Gomes, a partir das 7h30. O evento promoverá reflexões e debates sobre os caminhos para o desenvolvimento da economia, com enfoque especial na importância das conexões para o crescimento.

Além da presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), o evento contará com palestras de Eduardo Fonseca, CEO da Prometeon Type Group, Luiz Serafim, head de Marketing da 3M do Brasil e Valter Patriani, fundador da Construtora Patriani.