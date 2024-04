WEF reúne Blinken, ministros e FMI na Arábia Saudita para falar de geopolítica, energia e PIB

O Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), que faz todo ano o encontro em Davos, anunciou hoje um evento na Arábia Saudita a partir deste domingo, 28, que deve reunir mil pessoas, de 92 países, entre representantes de governos, empresas, organismos multilaterais e centros de estudos. Entre os nomes confirmados, a presidente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, além de presidentes e primeiros ministros de vários países, sobretudo do Oriente Médio.

O evento será dias 28 e 29 de abril, em Riade, e vai discutir temas como a piora geopolítica no Oriente Médio, energia e colaboração internacional para fortalecer o crescimento das economias.

Líderes de vários países do Oriente Médio estarão presentes, entre eles o primeiro ministro do Egito, Mostafa Kamal Madbouly, o representante da Palestina, Mahmoud Abbas, e Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, primeiro ministro do Catar.

"Com as tensões geopolíticas e as disparidades socioeconômicas aprofundando as divisões globalmente, a colaboração internacional e o diálogo nunca foram tão urgentes", disse Børge Brende, presidente do Fórum Econômico Mundial, em nota à imprensa.

No relatório de riscos globais de 2024, o Fórum Econômico Mundial alerta que o mundo passa por um ponto de inflexão, com crescimento baixo e inflação alta, além de temperaturas em elevação, disrupções persistentes em cadeias de suprimento, polarização crescente e conflitos.

O encontro terá ainda a presença de nomes como David Cameron, secretário de Estado do Reino Unido, o ministro do comércio, indústria e energia da Coreia do Sul, Ahn Dukgeun, e o presidente da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.