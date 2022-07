Neymar Jr. sai para jantar com Gabriel Medina e amigos em São Paulo

04/07/2022 | 14:10



O jogador Neymar Jr, publicou nos stories em seu perfil do Instagram no último domingo, dia 3, uma foto jantando com seus amigos e entre eles estava o surfista Gabriel Medina, que estava de muletas após sofrer lesão no joelho. O atleta prestigiou o novo restaurante de seu amigo Gil Cebola, em São Paulo.

Além dos parças, como o craque apelida seus amigos, Neymar também encontrou com a influenciadora digital Flávia Pavanelli. A criadora de conteúdo postou um Storie com o jogador do PSG e brincou na legenda:

Milianos, né Bro.

Recentemente, a vida amorosa do atacante voltou a ser foco de noticias. Mas, dispersando todos os burburinhos o atleta logo desmentiu que teria traído Bruna Biancardi.