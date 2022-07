Adoção de pets cresce 147% com a retomada de ações presenciais

Joyce Cunha

04/07/2022 | 00:01



As restrições impostas pela pandemia do coronavírus reduziram as doações de animais na região. Com a retomada de atividades presenciais, especialmente a realização de feiras em pontos de maior circulação de pessoas, a quantidade de pets adotados voltou a crescer. No primeiro semestre deste ano, as prefeituras do Grande ABC registraram 498 doações de cães e gatos, elevação de 147,7% em relação às 201 adoções feitas no mesmo período do ano passado.

A maior variação foi registrada em Santo André, com aumento de 653,8% no volume de adoções, que passou de 13, de janeiro a junho de 2021, para 98 neste ano. O município suspendeu temporariamente as ações presenciais, retomadas em outubro de 2021. Na sequência aparece São Caetano, com crescimento de 166%. Foram seis animais doados no início do último ano, durante período de maior controle da Covid-19. Neste primeiro semestre, foram 16 adoções.

Ana Cláudia Brentzel, técnica da GCZ (Gerência de Controle de Zoonoses) de Santo André, ressalta que, além da volta das ações presenciais, a atualização da estratégia de doação, com a realização de feiras itinerantes pela cidade, em parques de diferentes regiões, contribuiu para o aumento do número de adoções. “Isso ajudou a dar uma movimentada”, explica.

A política de doação de cães e gatos, segundo o Paço andreense, “contribui para a redução de animais abandonados nas ruas, prevenindo agressões, acidentes de trânsito, maus-tratos e crueldade”.

ADOÇÃO ON-LINE

Como alternativa às restrições da pandemia, prefeituras, ONGs (Organizações Não Governamentais) e protetores mantiveram programas de doação por meios digitais. Apesar de não ter números tão expressivos em relação às ações presenciais, a possibilidade de acesso às fotos e informações dos animais facilitou a vida de quem procurava, ou ainda procura, um pet.

Desde criança, a estudante de publicidade Renata Lippi, 21 anos, é apaixonada por cachorros. O último cãozinho, da raça Lhasa apso, foi comprado por sua família. Apesar do amor pelo bichinho, nos últimos anos, Renata passou a priorizar a ideia de adoção de animais e recorreu às ferramentas on-line.

“É um ato muito bonito pegar aquele animal que foi abandonado, sofreu maus-tratos, que não tem uma família, e levar para casa, dar amor, carinho e um lar”, observou Renata, que é moradora de Mauá.

Foi em uma busca pela internet que a estudante encontrou Barthô, um cachorro sem raça definida que, desde o ano passado, considera um grande companheiro. “Não existe experiência melhor. Desde que ele chegou sou mais feliz e minha família também. Ele chegou e mudou tudo. A casa ficou mais alegre”, contou.

Mesmo com o fim das restrições da pandemia, a ONG Ajudanimal, situada em Ribeirão Pires, não retomou as feiras presenciais. O trabalho de doação foi mantido apenas em meios virtuais. O perfil dos cães e gatos abrigados pela entidade, mais idosos e de maior porte, tornam as atividades on-line mais adequadas. “Seguimos outra linha de adoção. Temos 80% de nossos cães idosos. Nem adianta levar para evento, porque infelizmente não é a preferência da maioria. Seguimos a mesma postura dos tempos de Covid-19. Fazemos entrevista pelo WhatsApp, pedimos fotos e filmagens da casa, para garantir que seja um local seguro”, esclareceu Maria Cecilia Bentini, presidente da ONG.

PONTOS DE ADOÇÃO

As prefeituras contam com espaços físicos e canais virtuais para o atendimento de moradores interessados em adotar um animal doméstico. Em Santo André, informações estão disponíveis no site www3.santoandre.sp.gov.br/gcz. A Prefeitura de São Bernardo publica orientações na página saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/zoonoses.

Os moradores de São Caetano podem acionar o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) pelo telefone 4233-7516. A Prefeitura de Diadema promove feira virtual pelo endereço adoteamor.diadema.sp.gov.br.

Em Mauá, há orientações pelo link centrodeprotecaoanimal.maua.sp.gov.br/adocao. Ribeirão Pires fornece orientações pelo telefone 4828-9800, ramal 5. Em Rio Grande da Serra, interessados em adotar um pet podem ligar para o Centro de Controle de Zoonoses pelo telefone 2770-0205.