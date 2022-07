Na liderança do grupo, São Bernardo vence Santo André e segue invicto na competição

Da Redação



02/07/2022 | 19:42



Na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o São Bernardo levou a melhor e venceu o Santo André por 1 a 0, em disputa no Estádio 1º de Maio. O lateral direito Alex Reinaldo marcou o gol que garantiu a vitória ao Tigre, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o São Bernardo, que já está classificado para a próxima fase do torneio, segue invicto na competição, com 26 pontos, e se isola na liderança do Grupo A7. Já o Ramalhão permanece na quinta colocação, com 12 pontos.