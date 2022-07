Obituário - 04 de julho de 2022

Ademir Medici

Diario do Grande ABC



04/07/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Maria Virgem da Silva, 106. Natural de Cuiabá (Mato Grosso). Residia no Jardim do Sol, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Cunha, 98. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Deangelis Reda, 94. Natural de Brotas (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Mara Antonieta de Abreu Cipriano, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anísio Vaitanan, 83. Natural de Bálsamo (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivanir Aparecida Ferencile de Oliveira, 80. Natural de Bocaina (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adilson Velloso, 79. Natural de Valinhos (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Batista de Almeida, 76. Natural de Andradina (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Calixto Gomes Neto, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Alberto Ferreira Souto, 72. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanir Luiz Foganholi, 63. Natural de Jandaia do Sul (Paraná). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Autônomo. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adão Francisco da Silva, 48. Natural de Castelo do Piauí (Piauí). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Zulmira Messias Cunha, 86. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Wilma Raiola, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério São Paulo, na Capital.

Maria Apparecida de Arruda Ferraz, 84. Natural de Santana de Parnaíba (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28. Campo das Oliveiras, em Jacareí (São Paulo).

Edna Ramuno, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Vangelo Gomes da Cruz, 74. Natural de Gouveia (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Milton Costa Almeida, 67. Natural de Paranapiacaba, Santo André. Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Maria Aparecida do Carmo Belmiro, 66. Natural de Formiga (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Severino Lins Pesqueira, 66. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Silvana Garcia Chaud, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

José Roberto Machado Dias, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Vinhedo (São Paulo). Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Aparecida Rodrigues da Silva, 62. Natural de Oriente (Pernambuco). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Maria Rosilda dos Santos, 62. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Edson Celeri, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria da Cruz de Souza Soares, 59. Natural de Valência do Piauí (Piauí). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Aparecida Peralta, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 28. Crematório Vila Alpina.

Sidnei Aparecido de Souza, 35. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Daniel Gomes, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

João Alves de Araujo, 71. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Nilson Viana de Souza, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 28. Vale da Paz.

José Alcides Fileto, 64. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no Jardim Melo. Dia 28. Vale da Paz.

Maria Aparecida Vieira de Amorim, 58. Natural de Ibateguara (Alagoas). Residia no bairro Eldorado. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Rodrigo de Andrade Souza, 34. Natural de Diadema. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.



M A U Á

Oraide de Araujo Bicudo, 93. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 27, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRAO PIRES

João de Moraes, 89. Natural de Iguape (São Paulo). Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Hidenori Yanase, 84. Natural do Japão. Residia na Vila Urupês, em Suzano (São Paulo). Dia 28, em Ribeirão Pires. Memorial Jardim Santo André.