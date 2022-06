China divulga imagens de toda a superfície de Marte

Bianca Bellucci

Do 33Giga



30/06/2022 | 11:55



A sonda chinesa Tianwen-1 completou a tarefa primária de fotografar toda a superfície de Marte. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (29), em um post da Agência Espacial Nacional da China (CNSA, na sigla em inglês) pela rede social Weibo. Informações são do site ITHome.

Para conseguir imagens de toda a superfície de Marte, a sonda teve que dar mais de 1,3 mil voltas ao redor do planeta. As fotos produzidas têm resolução média e já foram compartilhadas com a NASA (agência espacial norte-americana) e com a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês). Os dados científicos, por sua vez, serão disponibilizados em breve.

É válido destacar que a Tianwen-1 entrou na órbita de Marte em fevereiro de 2021. Enquanto a sonda tem a proposta de monitorar o planeta diretamente do espaço, o robô Zhurong foi lançado à superfície para análises de solo. A missão deve se estender até 2030.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja as imagens de toda a superfície de Marte, capturadas pela sonda Tianwen-1: