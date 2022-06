Megan Fox e Machine Gun Kelly esclarecem estado civil e rapper quebra taça no próprio rosto ao comemorar sucesso de show

29/06/2022 | 16:10



Não sabemos o que está acontecendo, diz Megan Fox, de 36 anos de idade, sobre seu relacionamento com o rapper Machine Gun Kelly após rumores de que teria oficializado a união.

Na noite do último dia 27, durante a estreia do documentário Machine Gun Kelly's Life In Pink, o casal finalmente esclareceu o estado civil e afirmaram que ainda não estão casados.

- Acho que quando falo sobre terminologia ? nunca pareceu minha namorada. Parece muito adolescente para a profundidade do nosso relacionamento, afirmou o rapper, de 32 anos de idade.

Megan acrescentou:

- Ele tem todos os nomes. Não [não somos casados], não sabemos o que está acontecendo. Ele está em turnê este ano, quando isso precisa acontecer, o universo se abrirá e nos dará espaço para fazer isso, explicou.

Vale pontuar que eles estão noivos desde janeiro de 2022.

Machine Gun Kelly quebra taça em seu rosto para comemorar o sucesso do seu show

É sobre isso e tá tudo bem! Machine mostrou que ficou totalmente satisfeito ao ver os ingressos do seu show em Nova York totalmente esgotados. Para celebrar o momento, o rapper quebrou uma taça de champagne em seu rosto durante um evento.

- Eu não me importo, disse ele na gravação do vídeo que foi postado nos Stories do Instagram. Com sangue escorrendo no rosto, ele soltou a voz na música Ex's Best Friend.