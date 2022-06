Obituário - 28 de junho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/06/2022 | 00:01



Silvia Daniel (Santo André, 20-8-1923 – 22-6-2022)

Dona Silvia tem na árvore genealógica nomes de raízes em Santo André: Brunoro, Daniel, Galuzzi, Favaro...

Emílio Brunoro e Anna Fávaro, os avós paternos, eram italianos; Silvio Brunoro, o pai, foi um dos primeiros motoristas de praça (táxi) da cidade, com ponto defronte à estação ferroviária.

Por parte do marido, o advogado Armando Daniel, a descendência do casal Januário Daniel e Constança Galuzzi, do patriarca, também italiano, Carmine Daniel.

No seio familiar, um prefeito, Celso Daniel; e um esportista, José Carlos Brunoro.

Dona Silvia parte aos 98 anos. Foi sepultada no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção. Deixa os filhos Januário e Regina.

Benedito Carlos Maragno (Olímpia, São Paulo, 20-8-1943 – São Paulo, 22-6-2022)

Professor Carlão, como era carinhosamente chamado, fez história no esporte de São Bernardo. Atleta de judô na década de 1960, foi faixa preta 2º Dan, chegando a diretor e secretário municipal de esportes.

“A paixão dele era o esporte. Lutava pelo esporte. Só fez amigos”, conta a esposa, Maria Helena, enumerando alguns dos colegas com quem trabalhou: professor José Rossi, Octavio Edgard de Oliveira (o Darzinho) e Reginaldo Negri.

“O Carlos adorava motos. Foi na administração dele que construíram o Ginásio Poliesportivo e ele lutou muito para que isso acontecesse”, acrescenta a cunhada Vera Lúcia Molgora.

À frente do esporte são-bernardense, professor Carlos idealizou e pôs a funcionar o projeto “Ruas de Recreio”, em parceria com sua turma da Universidade de São Paulo.

Filho de Benedito Maragno e de Malvina Sotero, Carlão veio para São Paulo aos 16 anos de idade. Morou no Ipiranga e depois mudou para São Bernardo. Estudou Química no Colégio Anchieta, Educação Física na USP e Direito na Faculdade São Bernardo.

Foi levado à Prefeitura pelo secretário Fernando Leça, no governo Tito Costa.

Carlão parte aos 78 anos. Deixa a esposa Maria Helena e as filhas Natali (advogada) e Luciana e Bianca, as duas médicas, e cinco netos.

A missa de 7º dia será celebrada amanhã, às 19h, na Paróquia Santíssima Virgem, no Jardim do Mar.

Vagner Toledo (São Caetano, 18-12-1949 – 21-6-2022)

Vagner Toledo amava o esporte, com destaque para o futebol. Craque. Fez história no amadorismo de São Caetano, jogando por várias equipes, dentre elas o Clube Atlético Tamoio, o seu clube de coração. Líder dentro e fora de campo. Aguerrido.

Mais maduro, participou como fundador da Associação Desportiva São Caetano, o “Azulão”, de 1989.

Mais recentemente, com o filho Dante Toledo, coordenou o “Amigos Acascs Futebol Society”. Há apenas dois meses, ali recepcionou dois ídolos da Academia palmeirense, Ademir da Guia e César “Maluco”.

Agora, a despedida na São Caetano que o viu nascer, onde sempre viveu, constituindo uma linda e unida família.

Vagner Toledo era filho de Sebastião Toledo e Isabel Perez Toledo. Parte aos 72 anos. Deixa a esposa Dirce Sanches Toledo e os filhos Danka, Danila, Dante e Dana, e seis netos. A missa de 7º dia será celebrada amanhã, às 19h30, na capela Santa Rita de Cássia, à Praça Júlio Marcucci, bairro Santa Paula, em São Caetano.

SANTO ANDRÉ

Bernard Georges Gasnier, 92. Natural da França. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rosa Ribeiro Vieira, 91. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Chelegão, 90. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jadilis de Sousa Falcão, 84. Natural de Ibiraçu (Espírito Santo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Osvaldo Janguas, 77. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Conserva, em Americana (São Paulo). Dia 22, em Santo André. Cemitério de Americana.

Mariana Diva Brizzi de Andrade, 75. Natural de Cândido Mota (São Paulo). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

Vanderlei Ribeiro da Silva, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 22. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Lau Fong On, 71. Natural da China. Residia no Centro de Santo André. Dia 22, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

José Luiz Antoniol, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Wagner Eduardo Affonso, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hilda Maria Mendes da Silva, 47. Natural de Gouveia (Minas Gerais). Residia no bairro Presidente Altino, em Osasco (São Paulo). Dia 22, em santo André. Cemitério Municipal de Gouveia.

Felipe Oliveira do Nascimento, 25. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Vendedor. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Jesus José de Oliveira, 93. Natural de Avaré (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Selena Poscigo Lucas, 92. Natural de Vista Alegre do Alto (São Paulo). Residia no Jardim Independência, em São pAULOo. Dia 22, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria Edite Correia, 88. Natural de Portugal. Residia no Parque Santo Antonio, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

José Gonçalves dos Santos, 84. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Isaias de Oliveira e Sá, 77. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Guilherme Leite da Silva, 75. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Roberto Ferreira de Paiva, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério Municipal Nossa Senhora do Montenegro, em Jundiaí (São Paulo).

Selito Rocha de Souza, 71. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Machado Mineiro, Águas Vermelhas (Minas Gerais).

Jorge Belchior, 69. Natural de Barbacena (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Manoel Rodrigues Pita, 65. Natural de Itaporanga (Paraíba). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Alice Adabo Pedroso, 64. Natural de Santo André. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Rubens Pinto de Morais, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Maria Carvalho Rocha, 64. Natural de Brumado (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério Municipal do Rio de Santo Antonio (Bahia).

Gilberto Cardoso da Silva, 55. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Gildeoni Batista de Jesus, 53. Natural de Itororó (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Eliseu Gomes de Andrade, 51. Natural de Água Boa (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Silvia Cristina Nunes da Silva, 43. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 21, em Lindóia (São Paulo). Cemitério de Vila Euclides.

Guilherme Gomes Felix da Silva, 20. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Alice Fornaro Cantarani, 96. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 22. Cemitério de Amparo (São Paulo).

Antonio Francisco Lopes, 81. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carlos Eduardo Hernandes Ferreira, 39. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Carmem Lídia da Silva Mendes, 95. Natural de Belém (Pará). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Gileno Correia de Mello, 84. Natural de Paudalho (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Luís Geroto, 83. Natural de Tatuí (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

José Antonio Costa Ferreira, 74. Natural de Além Paraíba (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

José Flavio da Silva, 73. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Francisco de Araujo Granato, 67. Natural de Rio Pomba (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 22. Jardim da Colina.

José Luiz Porfírio, 64. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Rodrigues da Silva, 64. Natural de Francisco Sá (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

José Luiz Soares de Jesus, 64. Residia no Jardim São Saverio, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

José Luiz de Mesquita, 58. Natural de Gameleira (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Marcelo Ribeiro, 48. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

MAUÁ

Crovandir Epifânio Rogério, 65. Natural de Alto Santo (Ceará). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Elza Pedro Forti Agostinho, 94. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Irondino Pedroso da Silva, 81. Natural de Porangaba (São Paulo). Residia no Rancho Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Manoel Moreira Neto, 80. Natural de Livramento de Nossa Senhora (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Belmira da Penha Cabral, 71. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia na Vila Conceição, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Levi Candido da Silva, 70. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Manoel da Silva, 69. Natural de Fartura (São Paulo). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.