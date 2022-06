Rafael Demarchi declara apoio a Ana Carolina Serra

Do Diário do Grande ABC



25/06/2022 | 00:00



Ex-candidato a prefeito de São Bernardo, Rafael Demarchi (União Brasil) definiu seu caminho político. Na eleição deste ano ele não estará nas urnas, mas vai atuar na linha de frente da pré-candidatura de Ana Carolina Serra (Cidadania) a deputada estadual. Ele irá coordenar, no Grande ABC, a dobrada entre a primeira-dama de Santo André e o atual deputado federal Júnior Bozzella (União Brasil), presidente estadual do partido.



Segundo ele, a grande relação com o prefeito Paulo Serra (PSDB), a quem Demarchi chama de “amigo e conselheiro”, contribuiu na decisão de estar ao lado de Ana Carolina no pleito deste ano. “O Bozzela foi fundamental para me garantir legenda em 2020 e o Paulo é o meu principal aliado político. O prefeito, que tem uma aprovação enorme, teve essa grande sacada de lançar a Ana Carolina, que fez muito na área social de Santo André e pode fazer muito mais”, afirmou. “Meus votos estão em São Bernardo, mas temos condições de fazer uma dobrada muito forte da Ana com o Bozzella em toda a nossa região, até pelo trabalho que construímos com o partido nos últimos dois anos”, contou Demarchi, que é presidente municipal do União Brasil. “Nosso trabalho é de fazer com que o Bozzella seja reeleito federal e Ana Carolina seja eleita a deputada estadual mais votada do Grande ABC. Essa é a nossa intenção.”



Demarchi também afirmou que está nos planos uma nova candidatura a prefeito de São Bernardo em 2024. “Sempre falei que meu desejo é ser novamente candidato a prefeito. Nossa atuação é justamente mostrar os problemas que a cidade enfrenta e o que precisa ser feito pela população. Em 2024, vamos de novo disputar a eleição contra a máquina municipal e trabalhar para vencer a disputa.”



Vereador de São Bernardo entre 2013 e 2020, Rafael Demarchi tem se dedicado, além do trabalho político, a compromissos profissionais. “Sou empresário, representante comercial e atuo no ramo de importação e exportação. Mas sigo um agente político. Muita gente me procura para falar dos problemas da cidade e, mesmo sem ser vereador, sigo cumprindo um papel de ouvir as pessoas e fiscalizar”, disse.



Demarchi também exerce um importante trabalho social na Igreja Evangélica Bola de Neve, onde atua. “A igreja ajuda a salvar vidas e resgata a cidadania de muita gente. Hoje sou um dos coordenadores estaduais que ajudam a descobrir pessoas que, além dessa atuação social, tem esse chamado para a vida política.”<TL>da Redação