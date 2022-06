Arthur Aguiar tranquiliza os fãs após passar por cirurgia: - Deu certo, o médico dos médicos estava lá

24/06/2022 | 08:10



Está tudo bem! Arthur Aguiar usou as suas redes sociais para tranquilizar os fãs após passar por uma cirurgia delicada para retirada de uma hérnia inguinal que havia descoberto antes mesmo de entrar no Big Brother Brasil 22.

Nos Stories do Instagram, o ator e cantor apareceu no quarto do hospital e afirmou que estava tudo bem:

- Oi gente! Tudo bem? Bom, passando aqui só pra dizer que está tudo certo, deu tudo certo na cirurgia. Ainda estou um pouco grogue por causa da anestesia. Em breve eu vou pra casa e vou mostrando pra vocês, tá bom? , começou.

No final, Arthur agradeceu as mensagens de carinho e orações:

- Muito obrigada pelas mensagens e orações. Deu certo, o médico dos médicos estava lá, encerrou.

Horas antes da cirurgia, o marido de Maíra Cardi desabafou nos Stories e contou que estava se sentindo em um jogo da discórdia eterno por causa das últimas notícias envolvendo o seu nome:

- Tô com medo mesmo. Mas vai dar tudo certo. Amo vocês, obrigado pelo carinho. Não tem sido fácil esses últimos tempos aí, vocês sabem. E eu leio um monte de coisa chata, bobagem, enfim, inclusive pessoas, jornalistas, sites, questionando o lance da minha cirurgia, se era real, se ia acontecer? Gente, pelo amor de Deus. Coisas que não tem cabimento. Eu me sinto num ?Jogo da Discórdia? eterno e isso cansa. Mas enfim, quero só focar em coisas boas.