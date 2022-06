Empresário do 'Luva de Pedreiro' se pronuncia sobre novo agenciamento do influenciador

Da Redação



23/06/2022 | 16:27



O empresário Allan de Jesus, responsável por gerenciar a carreira de Iran Ferreira, mais conhecido como “Luva de Pedreiro”, se pronunciou na noite desta quarta-feira 22 a respeito dos rumores do novo agenciamento do influenciador digital.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, o empresário informou que tem contrato com Iran até 2026 e que recebeu as notícias por meio da imprensa. Allan também informa que a empresa, ASJ Consultoria, não havia recebido qualquer tentativa de rescisão do contrato.

Na postagem o empresário salienta “A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet…” e finaliza “manifestamos nossa certeza e convicção de que a verdade, como sempre, prevalecerá.”

Pausa na carreira

No último domingo (19), o Luva de Pedreiro havia anunciado uma pausa na gravação dos vídeos e se mostrou irritado com as cobranças: "Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p****. Estou de saco cheio, já".

Entretanto o hiato não chegou a durar nem 24 horas, na noite da segunda-feira 20, Iran postou um vídeo com um lance de futebol onde escreveu: “Graças a Deus, pai.”