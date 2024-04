Show do CPM 22 é destaque desta sexta no andreense Santo Rock Bar

Quem sabe se há “Um minuto para o fim do mundo”, como no hit do CPM 22, mas poucas são as horas para o show da aclamada banda de rock nacional em Santo André nesta sexta-feira (26). Em entrevista exclusiva ao Diário, o grupo conta ainda que o ponto de encontro com os fãs de hardcore no Santo Rock Bar, agendado para às 19h, trará parte das músicas do novo álbum a ser lançado no começo de maio.

Intitulado “Enfrente”, a expectativa é alta para os integrantes Badauí (vocal), Luciano Garcia (guitarra), Phil Fargnoli (guitarra), Ali Zaher (baixo) e Daniel Siqueira (bateria). Na última sexta-feira (19), quatro singles já vieram à tona para matar a curiosidade do público: "Mágoas passadas", "Dono da verdade", “Alívio imediato” e “Covarde digital”.

“Este é um disco com uma sonoridade muito fiel às nossas origens, com letras atuais. Há diversas faixas rápidas, bem hardcore e punk rock. Algumas letras trazem reflexões sociais bem pertinentes para o momento”, destaca o vocalista Badauí.

Ao todo, 14 serão as faixas do álbum. Entre os clássicos da banda, como “Dias atrás” e “Não sei viver sem ter você”, parte do novo repertório já começa a ser apresentado no bar andreense nesta noite.

Ao Diário, o CPM 22 valorizou a participação da região na carreira: “o Grande ABC é uma área muito rica em cultura alternativa e isso reflete nos nossos shows. Tocamos muitas vezes por aqui ao longo da carreira e os espaços estavam sempre cheios e com bastante energia. A gente não tem dúvidas que será divertido demais!”.

O Santo Rock Bar fica na Av. Firestone, 1340 – Casa Branca. Os ingressos para a atração estão esgotados, mas é possível reservar ingressos com antecedência para outros shows na casa em https://santorockbar.com.br/eventos/index.php. .