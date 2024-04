Após reunião das Spice Girls em aniversário, Victoria Beckham está mais aberta do que nunca a fazer uma turnê com a banda

Victoria Beckham celebrou seus 50 anos de idade em grande estilo. Entre os convidados estavam as ex-colegas de Spice Girls. Mas o que viralizou da festa foi um vídeo feito por seu marido, David Beckham, de todas juntas apresentando Stop.

Após esse mini show feito para a família e amigos, Victoria teria ficado animada com a possibilidade de voltar a cantar. Segundo informações da revista OK Magazine, a mãe de Brooklyn percebeu que sentiu saudades das amigas: Mel C, Mel B, Geri Halliwell e Emma Bunton.

Victoria finalmente percebeu que ela realmente sente falta das meninas. As crianças estão crescendo e são independentes. Ela não é mais a mamãe agora. A chegada dos 50 anos de idade e a entrada nesse novo capítulo a fez dar valor à amizade com as garotas e com Eva Longoria. A presença delas na festa a fez perceber o quanto ela as ama e sente falta delas

A fonte completou que até mesmo uma turnê com as Spice Girls pode ser entrar nos planos de Beckham.

Ela nunca quis voltar porque sempre disse que as Spice Girls estavam no passado. Agora, no entanto, ela parece ter mudado de ideia e está pensando: Meu Deus, eu preciso das minhas amigas. Uma turnê poderia acontecer agora que ela percebeu isso. Victoria está mais aberta do que nunca.