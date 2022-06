Paulo Pinheiro põe fogo em S.Caetano

Do Diário do Grande ABC



23/06/2022



A reportagem publicada ontem pelo com o ex-prefeito Paulo Pinheiro (União Brasil), na qual ele afirma que está de volta ao cenário político, que em breve anuncia se disputará (quase certo) vaga na Assembleia Legislativa e que mira concorrer novamente ao Paço de São Caetano na eleição de 2024 dominou rodas de conversas em todos os cantos da cidade. Primeiro porque boa parte da população avalia como positiva sua gestão à frente do Palácio da Cerâmica – entre 2013 e 2016 – e torce por sua volta; segundo, porque seus adversários nunca esconderam que o achavam morto para a política. Mas a entrevista pegou esse segundo grupo de surpresa porque o ex-prefeito disse, com todas as letras: “Quem é político nunca sai da política. Essa vontade não falta em mim.” Diante disso, aqueles que o apoiam se sentiram fortalecidos; e os que querem Paulo Pinheiro fora do jogo ficaram mudos.

Homenagem

Presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) promoveu sessão solene pelos 114 anos da imigração japonesa ao Brasil. A primeira-dama da cidade e pré-candidata a deputada estadual, Ana Carolina Serra (Cidadania), também participou da festividade. Durante o evento, mesa foi composta para receber integrantes da comunidade japonesa na cidade. Botaro também utilizou a sessão para homenagear o vereador Jorge Kina, que faleceu no ano passado devido complicações da Covid-19.

Repúdio

A agressão sofrida pela procuradora-geral de Registro Gabriela Samadello Monteiro de Barros uniu deputados estaduais que representam ã região. Ao menos dois, Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, e Luiz Fernando Teixeira (PT), de São Bernardo, cobraram punição ao agressor Demétrius Oliveira de Macedo, também procurador em Registro. Thiago foi mais além: entrou com representação no MP (Ministério Público) pedindo punição civil, penal e administrativa.

Camarada

Expulso do PT, vereador Joilson Santos já é chamado de integrante da base aliada do prefeito Orlando Morando (PSDB) em São Bernardo.