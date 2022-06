Alanis Guillen revela que não contracenou com a onça em Pantanal: - Fiz com um bicho de pelúcia

22/06/2022 | 12:10



Fazendo grande sucesso como a Juma Marruá de Pantanal, Alanis Guillen revelou curiosidades dos bastidores da novela durante participação no Encontro nesta quarta-feira, dia 22. Dedicada à construção da personagem, a atriz conta que estudou bastante para incorporar os elementos da onça em sua linguagem corporal.

- Um tempo antes de começar a gravar, eu me debrucei muito nesse estudo da onça para daí sim partir para a Juma. Fiz alguns exercícios, fiquei investigando como seria encontrar essa onça no meu corpo. Que bom que estou conseguindo comunicar.

No entanto, Alanis quebrou as expectativas dos fãs da produção ao revelar que não chegou a contracenar com a onça, Matí. Para as gravações das cenas, a equipe utilizou outros recursos.

- Eu não tive a honra de contracenar com ela. O momento em que eu fui gravar essa cena, já tinha dado o horario dela e ela foi descansar. Eu não tive a honra de contratar com ela. Fiz com o que a gente tinha, um bicho de pelúcia e o nosso assistente de arte. A gente cria, isso é muito bonito da arte. A gente cria a magia, a gente cria a realidade.

Ao ver a cena do primeiro beijo de Juma e Joventino no rio, a artista exaltou a parceria com Jesuíta Barbosa.

- Jesuíta é um parcerasso e a gente constrói tudo junto. A gente foi descobrindo antes dessa cena que para chegar nessa prainha, você pega uma trilha, vai enfiando o carro e vai descendo. Era um tempão, não chegava nunca e eu nervosa com essa cena, não sabia como encontrar isso e a gente encontrou na hora vivendo. Junto, no olho, no peito e na mão dada. Não se faz nada sozinho.