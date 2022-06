Obituário - 21 de junho de 2022

Ademir Medici

do Diário do Grande ABC



21/06/2022 | 00:01



XÊNIA ZEMCZAK

(Ucrânia, 1-10-1927 – São Bernardo, 28-5-2022)

Dona Xênia residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Em outubro de 2019, “Memória” dedicou a ela três matérias, por ocasião do seu 92° aniversário.

Bordadeira de mão cheia, trabalhava ativamente e contou muitas histórias do seu país Natal e da Áustria, onde se casou com o Sr. Andrey, mudando-se logo depois para o Brasil, onde nasceram os seis filhos: Valdomiro, André, João, Basílio, Lúcia e Pedro

Dona Xênia era viúva. Parte aos 94 anos. Sua morte foi natural. Ainda fazia bordados no dia em que partiu. “Não noticiamos a guerra da Ucrânia, para que não ficasse triste, pois tem irmãs, tios e sobrinhos na frente da guerra”, segundo o filho Pedro Zemczak.

Foi sepultada no Jardim da Colina.

SANTO ANDRÉ

Jandira de Oliveira e Souza, 96. Natural de Vargem (São Paulo). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zayra Migliorini Schleich, 93. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria José da Silva Machado, 86. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Odette Cestari Campo, 86. Natural de Garça (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Lourdes Guedes Bortolasso, 84. Natural de Barra (Ceará). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Leonice Mangini Medeiros, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Pensionista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Brasilino Maineti Filho, 83. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Palmira Cacote, 78. Natural de Portugal. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Pedro Olímpio de Morais, 78. Natural de Batatais (São Paulo). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleusadir Zanetti Parizotto, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Reni Ribeiro do Nascimento Soares, 70. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Macedo, 69. Natural de Pote (Minas Gerais). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Maturana, 66. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

João Holanda Quintela, 65. Natural de Apuiarés (Ceará). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério Jardim São Luiz, em São Paulo, Capital.

Alexandre Previato, 50. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Motorista. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ricardo Rocha, 45. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Nilton José de Araujo, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Albertina Aragão Botentuit, 93. Natural Soure (Pará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Manuel Franco da Silva, 86. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Marinette Aquine Clemente, 84. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Erick Barbosa Vieira, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Geovannio de Sousa Marinho, 43. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Técnico em telecomunicações. Dia 15, em Santo André. Vale dos Pinheirais.