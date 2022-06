Sasha Meneghel se declara para João Figueiredo: Você é a pessoa mais especial que já conheci

20/06/2022 | 10:10



Não negam o amor! João Figueiredo comemorou seu aniversário de 22 anos de idade ao lado da esposa em Milão, na Itália. O casal estava na cidade para um desfile da Prada e Sasha não deixou o dia especial do marido passar em branco.

Nas redes sociais, ela não poupou palavras para demonstrar todo seu amor:

Todo o dia é dia de celebrar você! Você é a pessoa mais especial que já conheci! Eu amo tudo em você, sabia? Seu coração puro, seus olhos verdes aquarela, sua risada, seu cheiro, sua voz! Nunca imaginei que poderia amar alguém tanto assim! E todos os dias me apaixono mais um pouquinho. Obrigada por me fazer a mulher mais feliz desse mundo, por ser meu parceiro, por sempre me acordar com cheiros e beijos, por fazer cafuné toda noite até eu dormir!

A modelo usou um compilado de vídeos super fofos dos dois para comemorar o momento e finalizou dizendo:

Meu João, meu maior desejo é te fazer feliz.

E o cantor não deixou de comentar a publicação agradecendo a amada:

Você é o maior presente da minha vida! Te amo, te amo!