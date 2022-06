Simaria relembra morte do pai e desabafa sobre relação com Simone: - Toda hora alguém tenta quebrar essa irmandade

20/06/2022 | 08:10



Na noite do último domingo, dia 19, o Domingo Espetacular exibiu a última entrevista de Simaria antes de anunciar que iria se afastar do palco. A conversa ocorreu no dia que a cantora celebrou os seus 40 anos de idade com uma festa luxuosa em São Paulo.

Durante a entrevista, Simaria relembrou a morte do seu pai e abriu o jogo sobre a relação com a irmã Simone:

- É sangue, é eterno. Não tem como mudar isso. (...) Às vezes ficam me controlando. Mas eu com 40 anos não vou mais me calar. A gente venceu juntas, mas não significa que porque vencemos juntas, temos que morrer como duplinha [...] Toda hora alguém tenta quebrar essa irmandade. Mantendo respeito, irmandade, não tem como quebrar isso. Vai dar sempre certo, disse ela.

Horas antes da festa, Simone revelou em seu canal no Youtube que tinha comprado um presente luxuoso para sua irmã. Sobre o assunto, Simaria confessou que não pediu nada disso:

- Não queria presente de milhões, única coisa que pedi para ela foi para ela cantar uma música comigo. Eu quero que as pessoas escutem a música, que faz parte da minha alma, do meu sangue, eu não escolhi a música, a música me escolheu. O que eu queria mesmo era só que ela cante comigo a musica Amiga e pra mim tá tudo certo, não quero presente caro.

Outro trecho emocionante da entrevista foi quando Simaria falou sobre o seu pai, que faleceu faltando cinco dias para ela completar 10 anos de idade após sofrer um infarto:

- Pra mim perder meu pai foi uma das dores mais terríveis da minha vida. Comecei a sustentar a família aos 14, minha mãe fazia um documento e eu ia cantar na estrada. Sempre fui uma mulher a frente do meu tempo.

Questionada sobre o que seu pai falaria nesse momento, ela disse:

- Minha filha, não permita que ninguém invada teu coração e teus princípios. Porque esse lugar é inviolável.

No final da entrevista, Simaria comentou sobre a decisão de comemorar o seu aniversário de 40 anos de idade:

- A gente sempre está ajudando os outros. Dá uma casa para um tio, uma roupa para uma mãe, dinheiro, dá tudo na vida para o povo. Quando é hora de se presentear, a gente não tem coragem de dar um presente para nós mesmos. Nunca comemorei um aniversário. Meu pai morreu faltando cinco dias para eu fazer 10 anos. Daquele momento em diante não tinha mais sentido, encerrou.