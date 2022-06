Brincando com a mente

Renan Soares

Depois de dois anos longe dos amigos, dos professores e, principalmente, das brincadeiras, todo mundo voltou à escola agitado e muito ansioso para reencontrar a turma, praticar esportes nas aulas de educação física, e brincar de pique-esconde. Mas sabia que toda essa energia acumulada neste tempo de pandemia pode acabar prejudicando nosso corpo na hora de aprender e brincar?

Esse é um problema que Daniella Cardoso de Camargo, 10 anos, e Maria Lorenna Raphaelly dos Santos Pereira, 9, não têm. Mesmo pequenas, elas sabem que cuidar da mente é essencial para ter mais energia tanto na hora do lazer quanto no momento do estudo. Juntas elas praticam movimentos que ajudam a melhorar o organismo e a sensação de bem-estar. Após os movimentos, tem também a meditação para auxiliar a pensar melhor.

“Eu acho legal, a gente fica mais calma, concentra melhor. Quando voltaram as aulas eu estava bem triste, bem agitada”, conta Daniella. Ela e Maria Lorenna realizam o Lien Chi, que é uma sequência de oito movimentos leves que ativam os circuitos do nosso corpo, como uma plantinha que precisa ser regada para ficar mais forte. “Eu me sinto mais relaxada, porque sou muito estressada, e sinto que quanto mais eu fizer, mais vou ficando bem mais calma”, conta a jovem.

O Lien Chi vem lá da China e busca garantir amizade, paz, união, respeito, amor, concentração, saúde, atenção, energia e solidariedade dentro de nós. A sequência de movimentos ajuda a equilibrar nossos pensamentos, às vezes confusos. Ambas as amigas realizam a atividade na Escola Estadual Cláudio Abramo, em Diadema.

“Sinto-me mais calma, confiante, consigo fazer a lição melhor, mostrei para minha tia que mora comigo, para minha mãe, meu pai, minha vó e meus cinco tios. Eles acharam que era muito legal, porque na época deles não tinha (esse tipo de exercício na escola), e começaram até a fazer comigo”, conta Maria Lorenna, que levou a atividade para a vida, “Tem vezes que dá vontade de meditar, fecho a porta do meu quarto e coloco a música que ouvimos para fazer”, revela.

A professora de cultura e movimento da escola, Gilda Divina da Costa Santos, 49, conta que depois de tantos anos longe dos amigos, os movimentos, seguidos da meditação, ajudam muito. “Quando voltaram as aulas, vimos que voltamos ansiosos, querendo tudo muito rápido. As atividades ajudam tanto na parte da saúde física quanto na mental. São oito movimentos e junto deles tem a meditação, porque a meditação ajuda a relaxar, a concentrar. Trabalhar a concentração é o grande foco que a gente tem”. A professora é praticante do método e decidiu trazer para o ambiente escolar junto das crianças uma vez por semana, com participação dos alunos dos anos iniciais, do 1º ao 5º.