BofA projeta 40% de risco de recessão nos EUA

19/06/2022 | 08:30



O Bank of America (BofA) estima que há 40% de risco de os Estados Unidos entrarem em recessão no ano que vem, em meio à combinação de crescimento econômico fraco e inflação persistentemente elevada no país.

Em relatório, o banco explica que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) ficou "atrás da curva", demorando para agir no combate à escalada inflacionária, e enfrenta um horizonte desafiador.

Nesse cenário, a instituição prevê que os juros chegarão ao pico acima de 4%, antes de a inflação se estabilizar em cerca de 3% - superior à meta de 2% do Fed.

O BofA também cortou a previsão para crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre, de 2,5% para 1,5%, após contração de 1,5% no primeiro trimestre.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.