Zezé Di Camargo sobre Zilu Godoi: - Não é mais minha mulher, mas é minha família

18/06/2022 | 09:10



Abriram o jogo! Zezé Di Camargo e a sua filha, Wanessa, foram os convidados especiais do Faustão na Band na noite da última sexta-feira, dia 17, e falaram sobre diversos assuntos incluindo os respectivos divórcios.

- Quando Zezé separou, como foi a sua conduta com o seu pai. E agora você separa, como está o seu pai com você?, perguntou Fausto Silva.

Wanessa então contou que sempre tentou conversar com os pais e estar ao lado dos dois:

- Em relação ao meu pai, durante a separação, eu sempre tentei conversar com ele e estar ao lado dos dois. Nunca estar de um lado ou de outro. Filho não separa, então minha relação com eles sempre foi muito forte. Inclusive agora, durante a pandemia, ficamos muito mais próximos do que já fomos durante toda a vida. Minha mãe sempre foi mais próxima da gente, porque meu pai viajava muito, mas depois da separação ele teve que vir atrás, se ele não ligasse ou aparecesse, a gente não se via.

E, continuou:

- Um casamento é entre duas pessoas. Se a gente conseguir ter maturidade, carinho, respeito por toda a história que a gente criou sempre, os filhos vão lidar com isso de forma tranquila, que é minha prioridade, depois eu cuido de mim.

Em seguida, Zezé opinou sobre o assunto:

- O que eu não admito é falarem que quando um casamento acaba, é falarem que o casal destruiu a família. Não! A família vai sempre existir. A mãe dos meus filhos vai ser sempre minha família, ela não é mais minha mulher, mas é minha família. Nesses momentos, a família até se fortalece, porque precisa estar mais junto. A família para mim é a instituição mais importante na vida dos seres humanos. Por que não viver todo mundo bem?, disse.

Zezé fala sobre parceria com o irmão, Luciano

Durante a atração, o sertanejo também falou sobre o seu irmão, Luciano, com quem tem uma parceria de 30 anos nos palcos.

- É Zezé di Camargo e seus derivados. Na pandemia eu pude pensar um pouco mais sobre a minha vida. As pessoas pensam que eu tenho que cantar só com o Luciano. Eu fiz esse acústico, uma coisa nova, e ele fez esse projeto gospel que é lindo. E a vida segue, afirmou.

No final, ele fez questão de rasgar elogios ao irmão:

- O Luciano é meu irmão. Essa dupla não pertence a nós, e sim ao povo. Zezé di Camargo e Luciano vai existir até o último dia de nossas vidas. Luciano é um segunda voz que pode ser primeira a hora que quiser, tem competência para fazer o que ele bem entender.