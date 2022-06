Obituário - 18 de junho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/06/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Urbano Rodrigues da Silva, 98. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ferlan Toledano Anca, 94. Natural de Igaraçu do Tietê (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Antonia Muciacito da Silva, 91. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Assentina de Carvalho Bizerra, 86. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Domingos Antonio de Oliveira, 80. Natural de Camanducaia (Minas Gerais). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Baptista Ferraz, 76. Natural de Três Rios (Rio de Janeiro). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Jardineiro. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Manoel da Silva, 74. Natural de Mauriti (Ceará). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilton Santana de Assis, 71. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia na Vila Marina, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Francisco da Silva, 70. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Paulo Henrique Raimundo, 41. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Inspetor de qualidade. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Lediane Santos Almeida, 34. Natural de Jaguaquara (Bahia). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Medidora de água. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Antonia Conde Rebolo, 87. Natural da Espanha. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Josefa Funes Martin de Llanas, 85. Natural da Espanha. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.

Plínio Alves de Lima, 81. Natural de Piratininga (São Paulo). Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Francisco Jovino de Souza, 69. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Maria do Perpétuo Socorro Estandislau dos Santos, 67. Natural de Brás Pires (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Antonio dos Santos Oliveira, 50. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Regina, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Paulo César dos Santos, 47. Natural de Candeias (Bahia). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Caio Vinícius Kotake Cavalcante, 22. Natural de João Monlevade (Minas Gerais). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Mecânico de autos. Dia 11, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Maria Gonçalves da Silva, 88. Natural do Estado da Paraíba. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Lourdes Castilho Marques, 85. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Terezinha de Jesus Soares, 55. Natural de Varzelândia (Minas Gerais). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 11.



D I A D E M A

Rosa Rodrigues Oliveira, 89. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Oswaldo Destro, 86. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Arnaldo Pereira de Jesus, 85. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Albertina Francisca de Andrade, 74. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Margarida Ferreira de Almeida, 68. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Kazuoshi Tateishi, 67. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no bairro Santa Amélia. Dia 11. Cemitério São Judas Tadeu, em Guarulhos (São Paulo).

Bernardo Vital Sales, 65. Natural de Nazaré (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Mario Cezar Conceição Santos, 54. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Zidelmir Alves da Silva, 37. Natural de Cruz (Ceará). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Gleidson Santos de Almeida, 36. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Maria do Carmo Machado de Oliveira, 78. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 11. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Francisca Paterli, 85. Natural de Santo André. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

João de Souza Genovez, 66. Natural de Santa Maria da Boa Vista (Pernambuco). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Pedro José Alves Cabral, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Germânia, em São Paulo, Capital. Dia 5, em Ribeirão Pires. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.