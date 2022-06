Dicas de como apostar em um uso mais sustentável de eletrônicos

Da Redação, com assessoria

17/06/2022



Empresas e consumidores têm papeis fundamentais no cuidado com o planeta. A Samsung, por exemplo, criou a iniciativa Galaxy For The Planet, um conjunto de metas para reduzir a pegada ambiental até 2025. E mais: a empresa usa componentes reciclados no desenvolvimento de produtos da linha Galaxy. Em paralelo a isso, a marca trabalha para que o consumidor também adote um consumo consciente. Veja abaixo seis dicas da companhia para um uso mais sustentável de eletrônicos.

1. Conheça o produto que está comprando

Se está precisando de um dispositivo novo, entenda primeiro quais são suas necessidades (alta performance, telas de última geração, mobilidade) e pesquise os melhores produtos para essa finalidade. Essa é a melhor forma de garantir uma compra mais assertiva e que realmente irá atender aos seus desejos e ao seu perfil. Outra dica importante é prestar atenção ao nível de eficiência energética dos aparelhos, principalmente dos eletrodomésticos.

2. Reutilize as embalagens do novo produto

Reutilizar é um bom jeito de evitar a geração de lixo. Você pode, por exemplo, embalar objetos frágeis aproveitando o plástico bolha ou usar o papelão para montar uma casinha para o seu pet. A Samsung, inclusive, conta com o site Eco-Package, que traz uma série de maneiras criativas para reaproveitar embalagens. Agora, caso não encontre nenhuma utilidade para os materiais, você pode separá-los e descartá-los adequadamente.

3. Evite o desperdício de energia

O consumidor atual tem estado cada vez mais conectado, seja em casa, seja na sala de aula ou no escritório. Independentemente do lugar, tenha o cuidado de evitar o desperdício de energia enquanto usa o seu dispositivo eletrônico. Além de apagar a maior quantidade possível de luzes durante o dia, você pode se policiar para remover da tomada os carregadores que não estão sendo utilizados. Atente-se também à porcentagem de bateria dos seus produtos: eles não precisam continuar ligados na tomada depois de alcançar os 100%.

4. Descarte o lixo eletrônico de forma adequada

Os eletrônicos devem ter um descarte diferenciado para evitar um impacto negativo no meio ambiente. A Samsung desenvolveu o programa de logística reversa Re+, no qual você pode descartar produtos de pequeno, médio ou grande porte de forma adequada. Para isso, existem pontos de coleta nas lojas da marca e também em parceria com demais fabricantes de eletroeletrônicos e eletrodomésticos operados pela Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) e pela Gestora para Logística Reversa de Equipamentos Eletroeletrônicos Green Eletron.

5. Invista em equipamentos produzidos com materiais reciclados

Existem muitos caminhos para reduzir a geração de lixo eletrônico no mundo. No caso de equipamentos eletrônicos, a Samsung já desenvolve alguns de seus modelos com componentes reciclados. É o caso do tablet Galaxy Tab S8 5G, dos notebooks da série Galaxy Book2 Pro e dos novos modelos de smartphone da linha Galaxy S22 5G, que possuem componentes feitos a partir de redes de pesca que seriam descartadas no oceano e gerariam grandes ameaças à vida marinha.

6. Entenda o que sua marca favorita está fazendo pelo planeta

Dê preferência às empresas que já adotaram práticas de sustentabilidade. É importante que marcas do mundo todo adotem iniciativas benéficas para o meio ambiente e para a sociedade como um todo.