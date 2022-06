Grávida, Viviane Araújo posa de biquíni, exibe barriga e coleciona elogios: Ainda mais linda

17/06/2022 | 09:10



Ela está cada dia mais linda! Viviane Araújo encantou as redes sociais ao compartilhar mais um momento da sua primeira gestação, fruto do seu casamento com Guilherme Militão.

No Feed do seu Instagram, Vivi postou um clique de biquíni e celebrou a chegada de mais um mês:

7 meses!, escreveu ela na legenda. Vale pontuar que a musa está à espera do Joaquim.

Claro que através dos comentários, Viviane colecionou uma chuva de elogios dos fãs:

Linda, está pura luz, disse um internauta.

Que linda, meu Deus, disparou outra.

A mamãe mais linda, elogiou um terceiro.

Ainda mais linda, babou uma quarta internauta.