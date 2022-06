Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/06/2022 | 00:01



O telefone 156 da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André tocou terça-feira e não foi para o atendimento de ocorrência, mas para que pedido especial fosse atendido. Gustavo de Souza Caires, que tem TEA (Transtorno do Espectro Autista), completou 18 anos na data e recebeu a visita surpresa de viatura da corporação na comemoração de seu aniversário.

O pedido para que a GCM fosse ao aniversário foi realizado por volta das 14h. Um funcionário da instituição de ensino ABC da ABA, onde ele passa por atendimento multidisciplinar, ligou para a guarda e perguntou se haveria a possibilidade de participarem da comemoração, pois Gustavo é fã da corporação.

Prontamente, os GCMs se dirigiram ao local com viatura. A mãe de Gustavo, Tatiana Correia de Souza, presenciou a cena e descreveu a reação do jovem. “Foi uma surpresa enorme para mim, quando ele viu o carro da GCM os olhos começaram a brilhar. Não sei descrever a paixão que ele tem pela corporação. Moramos próximo ao Parque Pignatari e levo ele sempre pra ver os GCMs dali”, pontuou.

“A equipe foi privilegiada em participar. Mais do que o aniversário do Gustavo, esse é trabalho social importante realizado pela GCM”, destacou Marcelo Fidelis, GCM Classe Especial, que participou do evento.