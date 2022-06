Guilherme Castro, ex de Marcus Majella, assume namoro com advogada

14/06/2022 | 10:55



Após término de relacionamento com Marcus Majella, o publicitário Guilherme Castro assumiu um namoro com a advogada Manuella Arouca.

No último domingo, 12, ele postou um vídeo com a namorada onde eles aparecem se abraçando, brincando e trocando carícias ao som da música Abre a Porta, de L7nnon. "Feliz Dia dos Namorados, meu amor", escreveu.

Majella e Guilherme ficaram juntos por quase quatro anos. O publicitário morava no apartamento do ator, na Zona Sul do Rio, e eles chegaram a passar a virada de ano juntos em Berlim, na Alemanha. O término foi anunciado em março deste ano.