Ozzy Osbourne passa por cirurgia que deve determinar o resto de sua vida

13/06/2022 | 14:11



Os fãs de Ozzy Osbourne ficaram tensos nesta segunda-feira, dia 13. Isso porque, aos 73 anos de idade, o cantor passou por uma cirurgia delicada que, segundo a esposa, deve determinar o resto de sua vida.

Sem dar muitos detalhes, Sharon Osbourne abriu o coração durante o programa The Talk, na TalkTV, e desabafou sobre o procedimento que o artista faria pela manhã, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Inclusive, a apresentadora entregou que iria seguir de Londres para lá assim que acabasse a atração.

- Tenho que estar lá.

Vale lembrar que Ozzy foi diagnosticado com Parkinson em 2019 após um acidente que o obrigou a fazer uma cirurgia no quadril, afetando os nervos. De acordo com o Daily Mail, o artista já havia feito uma cirurgia para corrigir os danos da falta de equilibro, mas, agora, faria outra para acabar de vez com os problemas.