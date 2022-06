Do Diário do Grande ABC



A divulgação da nova edição do IPC (Índice de Potencial de Consumo), levantamento realizado anualmente pela IPC Marketing Editora, realça a pujança da economia do Grande ABC. Os dados expõem com clareza o vigor dos negócios nas sete cidades, que vão ficar com R$ 1,75 de cada R$ 100 gastos no Brasil inteiro em 2022. Comércio e serviços regionais devem girar algo em torno de R$ 98,8 bilhões nos 12 meses do ano, volume estratosférico capaz de garantir desenvolvimento e produzir bem-estar social.



Os resultados do estudo intitulado IPC Maps 2022, antecipados com exclusividade nesta edição do Diário, ajudam a combater o pessimismo que tem se disseminado pelo Brasil com velocidade assustadora – tão-somente por causa do acirramento político, como, infelizmente, vê-se agora. Se há questões a serem enfrentadas, e elas existem, também estão disponíveis as ferramentas para solucioná-las. São as virtudes do capitalismo democrático, que muitos ainda tentam negar.



Para além da avalanche das críticas direcionadas ao governo, que tendem a se acentuar com as proximidades das eleições, em movimento comum e já aguardado, a realidade, transformada em números palpáveis pelo IPC, mostra que o brasileiro está com dinheiro no bolso para gastar – o País deve consumir em 2022, segundo o levantamento, R$ 5,6 trilhões em produtos e serviços, aumento de quase 1% em relação ao valor movimentado no ano passado.



É evidente que nem tudo está às mil maravilhas – dizer o contrário seria negar o óbvio. Os problemas estão evidentes, expostos diariamente pelos veículos de comunicação sérios e comprometidos com a sociedade. Há muitos desafios para serem enfrentados, como o alto preço dos combustíveis e a fome que agride 33 milhões de brasileiros, mas o otimismo trazido pelo IPC mostra que a hora não é de desânimo, mas de trabalho árduo para que os impostos gerados pela pujança comercial consigam custear boa parte dos programas sociais que darão a retaguarda necessária a quem está, momentaneamente, excluído da mesa.