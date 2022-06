Enel, a incorrigível

Diário do Grande ABC



11/06/2022 | 08:19



Vereadores de São Bernardo decidiram criar comissão para acompanhar os serviços prestados pela Enel, alvo de constantes reclamações da população. É a quinta das sete cidades do Grande ABC a instaurar grupo para avaliar a qualidade do trabalho desenvolvido pela concessionária de energia elétrica. Os legisladores terão 90 dias, prorrogáveis por igual período, para apresentar diagnóstico da operação da empresa no município. Parlamentares não descartam, caso se descubram elementos que a justifiquem, a possibilidade de abrir uma CPI.



Pelo histórico da companhia, notória infratora das regras que recheiam os manuais do bom atendimento aos clientes, a hipótese de investigação mais aprofundada já nasce bastante robusta. No mês passado, para ficar em um único exemplo, a Enel deixou boa parte dos comerciantes de São Bernardo sem força e luz por mais de 30 horas, causando prejuízos consideráveis. Mais uma vez a empresa demonstrou não estar preparada para lidar com situações corriqueiras e totalmente previsíveis – como a queda de árvores durante ventanias ou temporais.



Antes de São Bernardo, os questionáveis serviços da Enel já haviam provocado a instalação de CPIs em Santo André, São Caetano, Diadema e Mauá. Em todos os casos, os vereadores decidiram tomar providências diante do acúmulo de críticas de consumidores e da inanição da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que tem por dever constitucional zelar pela boa prestação de serviços das concessionárias. Infelizmente não é o que acontece com a empresa que atua no Grande ABC.



Este Diário já cobrou publicamente, aqui mesmo neste espaço, e volta a fazê-lo: se a Enel não tem como garantir o fornecimento de energia com a qualidade que o consumidor do Grande ABC merece, que se declare incompetente, abrindo espaço para que o poder concedente promova a substituição imediata por empresa mais bem preparada. Chega de desculpas. É preciso colocar um ponto final na atuação de certas companhias, especialmente as incorrigíveis.