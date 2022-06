Banda Falamansa agita o público no primeiro dia do Arraial Solidário

O estacionamento do Paço Municipal de Santo André recebeu ontem o primeiro dia do Arraial Solidário. Cerca de 15 mil pessoas passaram pelo local e curtiram muita música, além de comidas e bebidas típicas em barracas de 44 entidades assistenciais. Foram arrecadadas 6 toneladas de alimentos não perecíveis, que serão destinadas a entidades assistenciais.

No cardápio estão, entre outras delícias, espetinhos, lanches, torresmo de rolo, caldos, sopas, canjica, pão de queijo recheado, feijão tropeiro, frango frito com polenta, vinho quente, pastel, cachorro-quente, bolos e doces, além de brincadeiras tradicionais das quermesses juninas, como touro mecânico, pescaria, martelo de força e jogo das argolas.

A banda Falamansa foi o destaque da programação musical no primeiro dia do evento. O grupo agitou o público que lotou o Paço. Passaram ainda pelo palco Dj Juninho JJ e Gabriel Buscarioli. Hoje e amanhã o evento acontece das 12h às 22h.

“É uma grande alegria ver nossa gente reunida em mais uma festividade preparada com todo carinho. Diversão e solidariedade caminham juntas em Santo André dando apoio às entidades assistenciais que ajudam quem mais precisa. O primeiro dia já foi um sucesso. Tenho certeza que vai se repetir no sábado (hoje) e no domingo (amanhã). Renovo o convite para que venham e tragam toda a família”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Além de se divertir, os visitantes podem colocar a vacinação em dia na barraca da secretaria de Saúde. No local, durante toda a festa, ocorre a imunização contra a Covid-19 para o público a partir de 12 anos, seguindo sempre o intervalo recomendado pelo Ministério da Saúde para aplicação entre as doses.

Também estão disponíveis vacinas contra a Influenza para o público-alvo da campanha: profissionais da saúde, idosos, crianças, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e professores. É obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto.

O ingresso, por visitante, é a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis ou agasalho, dentro da campanha Doar é um ato de Amor. A estrutura do evento possui sanitários, fraldário, espaço kids e espaço pet. Toda a renda será revertida para as instituições.

Outra atração da festa neste fim de semana será o Bingo Solidário, que está marcado para começar às 19h, hoje e amanhã. O valor de cada cartela será de R$ 5. O pagamento deve ser feito em dinheiro. A renda arrecadada com a venda das cartelas será revertida para o FSS (Fundo Social de Solidariedade). Os prêmios, doados pelo patrocinador, serão uma Air Fryer, uma cafeteira Dolce Gusto e um tablet Samsung no sorteio de sábado. No domingo, os prêmios do bingo serão uma Alexa, uma Caixa de Som JBL e uma televisão.