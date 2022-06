Ribeirão organiza pátio de veículos depois de reclamações de vizinhos

Anderson Fattori

11/06/2022



O pátio municipal de veículos de Ribeirão Pires, localizado na Rua Capitão José Gallo, no Planalto Bela Vista, passou por enorme transformação. Protagonista de reportagem do Diário em outubro de 2020 em razão das inúmeras reclamações de vizinhos por causa do mato alto, da falta de limpeza, que favorecia a presença de ratos e moscas, além da iluminação precária, o equipamento agora está com espaço de sobra para a chegada de novos automóveis. No pátio são armazenados carros e motos que foram apreendidos ou recolhidos, além de peças e carcaças retiradas das ruas.

“Quando chegamos, no ano passado, pegamos um pátio abandonado. A situação estava caótica. O local estava vulnerável e propiciava a ação de marginais. O mato cobria os carros. A vizinhança se queixava da proliferação de insetos e animais peçonhentos. Mas, com seriedade e planejamento, conseguimos solucionar os problemas e entregar um pátio mais digno para a cidade”, explicou o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, coronel Carmo Júnior.

Responsável pelo equipamento, Marcos Franco, do departamento de mobilidade urbana, disse que solucionar os problemas do pátio era prioridade. “A mudança de visual é reflexo da organização, empenho e dedicação da nova gestão. Conseguimos dar todo suporte aos colaboradores administrativos e operacionais no tocante a computadores, viaturas, fardamento e equipamentos de trabalho”, comemora Franco, que disse que os automóveis foram organizados a medida em que o pátio era esvaziado, além de reforçar a importância do serviço de zeladoria realizado no local.

De acordo com a Prefeitura, o processo de revitalização do pátio municipal viabilizou um espaço no qual a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano pudesse construir o primeiro Ecoponto da cidade. O equipamento, que vai receber o descarte de materiais inservíveis, será inaugurado na próxima segunda-feira.